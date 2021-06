Advertising

Giorno_Como : 'Incontrarti è stato bellissimo': i funerali di Luca, ucciso dal motoscafo - TuttoQuaNews : RT @qn_giorno: 'Incontrarti è stato bellissimo': i funerali di Luca, ucciso dal motoscafo - marcusPiero : RT @qn_giorno: 'Incontrarti è stato bellissimo': i funerali di Luca, ucciso dal motoscafo - qn_giorno : 'Incontrarti è stato bellissimo': i funerali di Luca, ucciso dal motoscafo - giorgiaduo09 : È stato bellissimo incontrarti ? -

Ultime Notizie dalla rete : Incontrarti stato

IL GIORNO

In paese èproclamato il lutto cittadino come segno di vicinanza a mamma, papà e sorella del ragazzo, stimato e benvoluto. Rose bianche sulla bara di legno chiaro. In chiesa, tra i parenti e ...All'epoca non poteva immaginare che il grande appuntamento sarebbedall'altra parte di Londra.tranne contro di noi! Non vedo l'ora disul campo', il messaggio all'inglese Rice che ...Venerdì l'incidente a Tremezzina, oggi Guanzate ha dato l'addio al 22enne. Rose bianche sulla bara, gli amici citano Guccini ...