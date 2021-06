Incidente sul lavoro | muore schiacciato dal suo trattore | l’agghiacciante vicenda

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Il dramma è avvenuto in Toscana, il giovane ragazzo aveva 24 anni. La tragedia si è consumata questa mattina intorno alle 8, a Greve in Chianti presso l’azienda agricola a Panzano di proprietà dello zio. Lorenzo, nato a Roma nel 1997 come di consueto è salito a bordo delper lavorare.(Pixabay)A causa della conformazione scoscesa del terreno, un uliveto con una forte pendenza, il ragazzo avrebbe perso il controllo del mezzo, restandosotto il peso del. L’intervento del 118 non ha potuto far altro che costatare il decesso. Morti sul, una nuova vittima in pochi ...