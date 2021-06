Inail | 4 milioni per campagne su salute e sicurezza | contributi da 18 a 500 mila euro

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Aperto da oggi lo sportello online per la presentazione delle domande, fino al 20 luglio, con cui l’mette a disposizione quattrodia fondo perduto per la realizzazione di una campagna...

Advertising

edilportale : #ScuoleInnovative nei piccoli centri del Sud: 40 milioni di euro dell’Inail a disposizione di 1.758 Comuni. Domande… - studiomarzocchi : Infortuni sul lavoro, dall’Inail quattro milioni di euro per una campagna di informazione sulla prevenzione -

Ultime Notizie dalla rete : Inail milioni

Gazzetta del Sud

Apre domani 30 giugno alle 12.00 sul sitola piattaforma per la richiesta di finanziamento per interventi informativi per la prevenzione ... 4di euro. Di seguito maggiori dettagli sul ...Il bando attua i commi 203, 204 e 205 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio per il 2021 ( Legge 178/2020 ) che destinano 40di euro a valere su risorse dell'alla costruzione di scuole ...Aperto da oggi lo sportello online per la presentazione delle domande, fino al 20 luglio, con cui l’Inail mette a disposizione quattro milioni di euro a ...30/06/2021 - Il Ministero dell’Istruzione (MI) ha pubblicato l’Avviso pubblico per il finanziamento della costruzione di scuole innovative nei 1.758 comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti i ...