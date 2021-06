Inail | 4 milioni per campagne su salute e sicurezza | contributi da 18 a 500 mila euro

Advertising

edilportale : #ScuoleInnovative nei piccoli centri del Sud: 40 milioni di euro dell’Inail a disposizione di 1.758 Comuni. Domande… - studiomarzocchi : Infortuni sul lavoro, dall’Inail quattro milioni di euro per una campagna di informazione sulla prevenzione -

Ultime Notizie dalla rete : Inail milioni

Gazzetta del Sud

Aperto da oggi lo sportello online per la presentazione delle domande, fino al 20 luglio, con cui lmette a disposizione quattrodi euro a fondo perduto per la realizzazione di una campagna nazionale in materia di salute e sicurezza. A beneficiare dei progetti di informazione sulla ...E' la stessa- sottolineano in una nota F ai Cisl F lai Cgil Uila Uil Toscana - , tramite le ... nonostante idi ore lavorate in meno. Nel periodo gennaio - marzo 2021 sono state 9.827 le ...Aperto da oggi lo sportello online per la presentazione delle domande, fino al 20 luglio, con cui l’Inail mette a disposizione quattro milioni di euro a ...30/06/2021 - Il Ministero dell’Istruzione (MI) ha pubblicato l’Avviso pubblico per il finanziamento della costruzione di scuole innovative nei 1.758 comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti i ...