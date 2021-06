In Italia sta salendo il costo delle nuove abitazioni per i consumatori (Di mercoledì 30 giugno 2021) L’Istat pubblica le recenti statistiche. Il costo delle abitazioni, sia nuove che preesistenti, è in aumento rispetto al 2020 Il mercato immobiliare nel 2021 sta facendo un balzo in avanti. Lo conferma l’Istat, riportando i dati del primo trimestre dell’anno, e avanzando le prime statistiche sull’andamento del semestre gennaio-giugno. Questi dati sono pubblicati in un L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 30 giugno 2021) L’Istat pubblica le recenti statistiche. Il, siache preesistenti, è in aumento rispetto al 2020 Il mercato immobiliare nel 2021 sta facendo un balzo in avanti. Lo conferma l’Istat, riportando i dati del primo trimestre dell’anno, e avanzando le prime statistiche sull’andamento del semestre gennaio-giugno. Questi dati sono pubblicati in un L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

lucadebiase : Innovation Scoreboard: l'Italia è arretrata nell'innovazione ma sta recuperando. Ha un suo modello per innovare? Il… - CarloCalenda : Il Governo Draghi sta dimostrando che una politica basata sul realismo e la capacità di far accadere le cose è quel… - FerdiGiugliano : 'La fiducia sta tornando. Il nostro obiettivo è superare in maniera duratura e sostenibile quei tassi di crescita a… - ubikfoggia : “Oh, Angela, sta scritto ‘edizione speciale’, e che è successo?” La storia di #AlfredinoRampi, che nel 1981 strinse… - OIPAonlus : Tutti uniti per Pisellino, #gattino nato con una malformazione ai genitali. Operato con l’aiuto dei volontari dell’… -