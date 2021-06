In Irlanda soltanto chi ha completato il ciclo di vaccinazione o è risultato negativo al tampone dopo essere stato contagiato potrà consumare cibi e bevande all’interno dei locali (Di mercoledì 30 giugno 2021) Martedì il governo irlandese ha fatto sapere che soltanto le persone che hanno completato il ciclo di vaccinazione contro il coronavirus e quelle che si sono “negativizzate” dopo essere state state contagiate potranno consumare cibi e bevande all’interno di ristoranti Leggi su ilpost (Di mercoledì 30 giugno 2021) Martedì il governo irlandese ha fatto sapere chele persone che hannoildicontro il coronavirus e quelle che si sono “negativizzate”state state contagiate potrannodi ristoranti

Advertising

ilpost : In Irlanda soltanto chi ha completato il ciclo di vaccinazione o è risultato negativo al tampone dopo essere stato… - StynesTrevor : @_treacherous_13 Forza Irlanda! Devo dire che è stata una bella sorpresa scoprire soltanto ora che il mio paese gioca ad Euro 2020! - intomyhood : se oggi non mi mettono il documento di inglese giuro che sbrocco male perché lo mettono in base alle attitudini e p… -