In cella per tratta di ragazze tra Bergamo e la Romania | nuove accuse di usura e riciclaggio

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Nella mattinata di mercoledì i carabinieri del Nucleo investigativo dihanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Brescia su richiesta del Ssostituto procuratore Claudia Moregola della Direzione distrettuale antimafia, arrestando complessivamente 7 persone (3 in Italia e 4 in). L’indagine è la prosecuzione dell’operazioneche nel giugno 2019 aveva portato allo smantellamento del gruppo criminale capeggiato da Constantin Adrian Murariu accusato di operare da anni ladallaalla provincia didi giovani ...

Advertising

il_pucciarelli : «Riconosco il soggetto riprodotto nella foto 16. È l’agente che, dall’esterno della mia cella, ha detto agli altri… - fattoquotidiano : MEGLIO LA CELLA DEI SOLDI Diffamazione. L’unico che ha affrontato il carcere per intero è stato Guareschi, molti al… - bar_rubino : RT @il_pucciarelli: «Riconosco il soggetto riprodotto nella foto 16. È l’agente che, dall’esterno della mia cella, ha detto agli altri coll… - LaStefi_P : RT @il_pucciarelli: «Riconosco il soggetto riprodotto nella foto 16. È l’agente che, dall’esterno della mia cella, ha detto agli altri coll… - JackBalle4 : RT @fattoquotidiano: MEGLIO LA CELLA DEI SOLDI Diffamazione. L’unico che ha affrontato il carcere per intero è stato Guareschi, molti altri… -

Ultime Notizie dalla rete : cella per

Ufficio Spettacoli.it

Di lì ho percorso quegli orribili corridoi fino alla miadi 4 2nove persone: con me c'erano cinque prigioniere politiche, una criminale comune alla seconda condanna con 14 anni da scontare ...... una breve visita alla cripta romana del tempio di via Mandelli, antichissimadel Monastero ... Venne fondata in epoca alto - medievalevolontà del vescovo Podone, che vi si fece poi seppellire.Si è suicidato in carcere dopo una vita sulle montagne russe, e non si può dire che non abbia lasciato il segno su questa terra: chiunque abbia acceso un computer conosce almeno il cognome di John McA ...Sabato 3 luglio si aprirà il sipario sulla nona edizione del Teatro tra le porte. La rassegna, organizzata dall’amministrazione Ottaviani ...