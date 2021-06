In Cdm decreto su lavoro e fisco: dallo sbocco dei licenziamenti tranne che per il tessile alla sospensione del Cashback (Di mercoledì 30 giugno 2021) Dalle norme per la sospensione del programma Cashback a quelle per il rifinanziamento della nuova Sabatini fino a quelle su Alitalia. Queste alcune delle misure contenute nei sette articoli che compongono la bozza del decreto lavoro «recante misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese» Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 30 giugno 2021) Dalle norme per ladel programmaa quelle per il rifinanziamento della nuova Sabatini fino a quelle su Alitalia. Queste alcune delle misure contenute nei sette articoli che compongono la bozza del«recante misure urgenti in materia fiscale, di tutela del, dei consumatori e di sostegno alle imprese»

Advertising

tg2rai : #Licenziamenti, accordo raggiunto. Oggi al CDM il via libera al decreto #Tg2Rai #30giugno - Agricolae1 : #Cdm @Palazzo_Chigi , ecco lo schema di decreto 30 giugno. Addio #cashback e #creditoimposta. Proroga… - ESComunicazione : #bloccolicenziamenti, alle 16 in #Cdm decreto che recepisce intesa governo-parti sociali siglata ieri su ??utilizzo… - fisco24_info : Aerei, ecco come funzionerà il fondo biglietti salva Alitalia: Il governo vara un fondo di 100 milioni di euro: ver… - zazoomblog : Accordo sul blocco dei licenziamenti. Oggi il decreto in Cdm - #Accordo #blocco #licenziamenti. -