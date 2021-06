In caduta libera Volkswagen su prospettiva nuovi processi per Dieselgate (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Teleborsa) – Peggiora la performance della casa d’auto tedesca, con un ribasso del 2,54%, portandosi a 276,2. Volkswagen è uno dei titoli in maggiore ribasso sul DAX 30 dopo che la Corte Suprema dell’Ohio ha stabilito che il procuratore generale dello Stato può perseguire il gruppo per il caso Dieselgate al di là delle sanzioni già stabilite a livello federale. Volkswagen ha promesso un ricorso alla Corte Suprema degli Stati Uniti, affermando che la decisione potrebbe creare “caos normativo” e inibire la capacità dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente degli Stati Uniti di regolare le emissioni dando autorità ai governi statali e ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Teleborsa) – Peggiora la performance della casa d’auto tedesca, con un ribasso del 2,54%, portandosi a 276,2.è uno dei titoli in maggiore ribasso sul DAX 30 dopo che la Corte Suprema dell’Ohio ha stabilito che il procuratore generale dello Stato può perseguire il gruppo per il casoal di là delle sanzioni già stabilite a livello federale.ha promesso un ricorso alla Corte Suprema degli Stati Uniti, affermando che la decisione potrebbe creare “caos normativo” e inibire la capacità dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente degli Stati Uniti di regolare le emissioni dando autorità ai governi statali e ...

