In aumento gli incidenti sul lavoro nei primi 5 mesi del 2021 (Di mercoledì 30 giugno 2021) ROMA (ITALPRESS) – Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’Inail entro lo scorso mese di maggio sono state 219.262, in aumento di quasi 12 mila casi (+5,7%) rispetto alle 207.472 dei primi cinque mesi del 2020. L’aumento del 5,7% dell’intero periodo è la sintesi di un calo delle denunce osservato nel primo trimestre gennaio-marzo (-9%) e di un aumento nel bimestre aprile-maggio (+44%), nel confronto tra i due anni.I dati rilevati al 31 maggio di ciascun anno evidenziano nei primi cinque mesi del 2021 un aumento ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 30 giugno 2021) ROMA (ITALPRESS) – Le denunce di infortunio sulpresentate all’Inail entro lo scorso mese di maggio sono state 219.262, indi quasi 12 mila casi (+5,7%) rispetto alle 207.472 deicinquedel 2020. L’del 5,7% dell’intero periodo è la sintesi di un calo delle denunce osservato nel primo trimestre gennaio-marzo (-9%) e di unnel bimestre aprile-maggio (+44%), nel confronto tra i due anni.I dati rilevati al 31 maggio di ciascun anno evidenziano neicinquedelun...

