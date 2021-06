Imprese, CdM rifinanzia Nuova Sabatini (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Teleborsa) – rifinanziata oggi dal Consiglio dei Ministri per un totale di 600 milioni la “Nuova Sabatini”, la legge finalizzata al sostegno di investimenti produttivi delle piccole e medie Imprese per acquisto di beni strumentali. La norma, fortemente voluta dal ministro Giancarlo Giorgetti, prevede che per le domande trasmesse in data antecedente al 1° gennaio 2021, per le quali sia stata già erogata in favore delle PMI beneficiarie almeno la prima quota di contributo, il Ministero può procedere ad erogare le successive quote di contributo. La misura – si legge nella nota – “mira, inoltre, ad equiparare il trattamento ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Teleborsa) –ta oggi dal Consiglio dei Ministri per un totale di 600 milioni la “”, la legge finalizzata al sostegno di investimenti produttivi delle piccole e medieper acquisto di beni strumentali. La norma, fortemente voluta dal ministro Giancarlo Giorgetti, prevede che per le domande trasmesse in data antecedente al 1° gennaio 2021, per le quali sia stata già erogata in favore delle PMI beneficiarie almeno la prima quota di contributo, il Ministero può procedere ad erogare le successive quote di contributo. La misura – si legge nella nota – “mira, inoltre, ad equiparare il trattamento ...

