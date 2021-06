Immigrazione: l’agenda italiana per prevenire gli sbarchi (Di mercoledì 30 giugno 2021) L’ampiezza raggiunta dal fenomeno migratorio rende sempre più necessario un intervento. Per questo l’Italia dovrebbe pensare ad un’agenda che non sia soltanto economica, volta cioè a semplici investimenti nelle locali economie, ma anche sociale e politica. Ecco dove l’Italia potrebbe intervenire. Quale agenda per l’Italia Di recente il tema dell’intervento politico ed economico nei Paesi InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 30 giugno 2021) L’ampiezza raggiunta dal fenomeno migratorio rende sempre più necessario un intervento. Per questo l’Italia dovrebbe pensare ad un’agenda che non sia soltanto economica, volta cioè a semplici investimenti nelle locali economie, ma anche sociale e politica. Ecco dove l’Italia potrebbe intervenire. Quale agenda per l’Italia Di recente il tema dell’intervento politico ed economico nei Paesi InsideOver.

Advertising

ciompi_ : @EnricoLetta @pdnetwork Quando proporrete qualche riforma seria? Separazione delle carriere, trattamento penale, ca… - ChrFani : RT @BelpietroTweet: Il presidente del Consiglio rovina la festa ai tifosi dell'avvocato del popolo. Sconfessa il governo giallorosso: «Impe… - Lelecottero : RT @CMastroff: @Zoth2021 Per distruggere e plagiare giovani mente . Fa parte di un piano di de-strutturazione della società occidentale, do… - CMastroff : @Zoth2021 Per distruggere e plagiare giovani mente . Fa parte di un piano di de-strutturazione della società occide… - JL5714 : @Gitro77 Ma qualcuno pensa seriamente che i presidenti degli Stati europei non vedessero l'ora che Supermario detta… -

Ultime Notizie dalla rete : Immigrazione l’agenda Agenda Digitale Sorveglianza digitale degli immigrati, perché le scelte di Biden sono pericolose Agenda Digitale