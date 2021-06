Il turismo in ginocchio | ecco come il Covid ha bruciato in 2 anni oltre 4 mila miliardi

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Città deserte, musei e attrazioni chiuse, spiagge con gli ombrelloni rigorosamente legati. Soltanto ora, nel 2021, la macchina delha iniziato pian piano a rimettersi in moto, dopo mesi e mesi di difficoltà drammatiche. E con una conta dei dche rischia di farsi pesantissima: stando alle stime dell’Organizzazione mondiale deldelle Nazioni Unite (UNWTO) e della Conferenza sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD), in fumo sarebbero infatti andati già 4. Il dato è relativo al periodo che comprende gli2020-2021 e sottolinea tutte le difficoltà del ...

LaRanaBollita : RT @giubileif: Quasi tutte principali nazioni europee hanno abolito obbligo mascherine all’aperto e #DeLuca vuole mantenere obbligo mascher… - AA31192Patriota : RT @giubileif: Quasi tutte principali nazioni europee hanno abolito obbligo mascherine all’aperto e #DeLuca vuole mantenere obbligo mascher… - capand69 : RT @giubileif: Quasi tutte principali nazioni europee hanno abolito obbligo mascherine all’aperto e #DeLuca vuole mantenere obbligo mascher… - Diego_Bruno80 : RT @giubileif: Quasi tutte principali nazioni europee hanno abolito obbligo mascherine all’aperto e #DeLuca vuole mantenere obbligo mascher… - gael99 : RT @giubileif: Quasi tutte principali nazioni europee hanno abolito obbligo mascherine all’aperto e #DeLuca vuole mantenere obbligo mascher… -

Ultime Notizie dalla rete : turismo ginocchio

Travely.biz

L'ultima genialata di Letta: la nazionale di calcio inE ora il nuovo problema del nostro Paese è perché una parte dei calciatori azzurri non si inginocchia prima..., Isnart: a ...Nei giorni scorsi Najib Balala, ministro keniano dele della fauna selvatica, ha lanciato il primo Magical Kenya Elephant Naming Festival (Magico ... mettendo inuno dei settori ...Emanuela Stella responsabile provinciale del dipartimento turismo Fratelli d'Italia. Viterbo - La neo nominata: "Il mio impegno sarà in stretta collaborazione con il responsabile regionale Marco De Ca ...NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Fratelli d’Italia prosegue nella sua opera di organizzazione territoriale per la gestione capillare ...