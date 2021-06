(Di mercoledì 30 giugno 2021) Il patron del Napoli, Aurelio De, è intervenuto durante una conferenza stampa organizzata dal club partenopeo. Tra i temi toccati, inevitabilmente, anche quello della Superlega e della necessità di riformare le competizioni europee. A proposito di Superlega, Deha detto che «Florentino Perez non mi ha mai contattato. Io non sono mai stato L'articolo

Advertising

angeloinitaly : RT @CalcioFinanza: Il torneo europeo da 10 miliardi di euro che vuole #DeLaurentiis: tutti i dettagli del progetto - sportli26181512 : #Governance #Notizie Il torneo europeo da 10 mld che vuole De Laurentiis: Il patron del Napoli, Aurelio De Laurenti… - CalcioFinanza : Il torneo europeo da 10 miliardi di euro che vuole #DeLaurentiis: tutti i dettagli del progetto… - K_nay60 : @Riccardiologo Più che l’europeo, sembra il torneo dei bimbi minchia con mamme rompicoglioni al seguito. - Newsinunclick : Euro2020, Italia-Belgio all’arbitro sloveno Vincic -

Ultime Notizie dalla rete : torneo europeo

...2 luglio e sabato 3 luglio le quattro partite che decideranno le squadre semifinaliste dell'.dalla solida Inghilterra costruita da Southgate che ha eliminato la Germania da un...La stagione sportiva è in pieno svolgimento in Europa, e sia il tanto atteso ritorno deldi tennis di Wimbledon che il Campionatosono un'occasione più che importante per dare lezioni ...Perché in Europa non è nata una obbligatorietà ai vaccini e sento ... delle spa con bilanci e finalità lucrative. Se lei mi crea un torneo scompensato per capacità economiche, quindi poco omogeneo, ...Dal terzino soprannominato Batigol allo "studente che gioca anche a calcio", sono tante le belle storie azzurre a UEFA EURO 2020. Il nostro reporter Paolo Menicucci ce le racconta.