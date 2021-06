Il sindacato tra imprese | piazze e governo

Leggi su formiche

(Di mercoledì 30 giugno 2021) “I lavoratori che operano nel settore dei giocattoli hanno il loro contratto ed un altro spazio del manifatturiero risulta coperto dal punto di vista normativo ed economico. Abbiamo determinato un risultato apprezzabile. Ora manca il rinnovo del Ccnl del settore tessile e della moda, ma stiamo facendo del nostro meglio per rinnovare anche questo importante Ccnl del ‘Made in Italy’. Siamo soddisfatti e fiduciosi”. Così Daniela Piras, segretaria nazionale della Uiltec ha commentato la sigla dell’ipotesi di accordo contrattuale del settore dei giocattoli tra le rappresentanze sindacali di Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil e quelle dell’associazione di categoria Assogiocattoli. In questo ...