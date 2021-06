Il ricercatore, 'se sei stato infettato evita contatti anche con loro'L'infezione non si trasmette invece fra pet e pet (Di mercoledì 30 giugno 2021) Milano, 30 giu. (Adnkronos Salute) - Cani e gatti possono ammalarsi di Covid-19, infezione "comune" negli animali domestici i cui proprietari sono rimasti contagiati da Sars-CoV-2. Sono proprio loro a passarlo agli amici a quattrozampe e specialmente ai gatti: questi risultano infatti "più suscettibili" al coronavirus pandemico rispetto ai cani, sia biologicamente sia per i contatti più 'intimi' che intrattengono con l'uomo. L'abitudine che li rende maggiormente vulnerabili è dormire nel letto del padrone, 'muso contro faccia' come spesso capita a chi convive con un micio. Indagano su Covid e pet alcuni studi che saranno presentati ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Milano, 30 giu. (Adnkronos Salute) - Cani e gatti possono ammalarsi di Covid-19,"comune" negli animali domestici i cui proprietari sono rimasti contagiati da Sars-CoV-2. Sono proprioa passarlo agli amici a quattrozampe e specialmente ai gatti: questi risultano infatti "più suscettibili" al coronavirus pandemico rispetto ai cani, sia biologicamente sia per ipiù 'intimi' che intrattengono con l'uomo. L'abitudine che li rende maggiormente vulnerabili è dormire nel letto del padrone, 'muso contro faccia' come spesso capita a chi convive con un micio. Indagano su Covid e pet alcuni studi che saranno presentati ...

