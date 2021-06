Il retroscena | Correa e il PSG | contatti no stop da quasi una settimana Ma tutto è nato…

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Joaquinin uscita dalla Lazio. E confermiamo quanto abbiamo anticipato venerdì, anzi rilanciamo: icon il Paris Saint-Germain stanno andando avanti dauna, ora si stanno buttando tutti… Il Tucu ha una valutazione di 40 milioni ma si può chiudere per qualcosa in meno, bonus compresi. I rapporti tra Leonardo e Lucci, agente dell’argentino, sono eccellenti. E il profilo potrebbe essere molto utile nel 4-2-3-1 firmato Pochettino. Per la Lazio un passaggio importante per sbloccare il mercato in entrata: Brandt, Felipe Anderson e Basic i nomi più caldi, gli ultimi due ancora di più, a parte Hysaj ...

Advertising

45acpjoe : RT @pasqualinipatri: CdS | Tifosi argentini contro Correa ma il Ct Scaloni prende le sue difese: il retroscena - laziopress : CdS | Tifosi argentini contro Correa ma il Ct Scaloni prende le sue difese: il retroscena - pasqualinipatri : CdS | Tifosi argentini contro Correa ma il Ct Scaloni prende le sue difese: il retroscena - LALAZIOMIA : CdS | Tifosi argentini contro Correa ma il Ct Scaloni prende le sue difese: il retroscena -

Ultime Notizie dalla rete : retroscena Correa

JuveLive

Calciomercato Juventus,in bianconero: l'annuncio social svela unclamoroso. Gli aggiornamenti After #Arsenal even #Tottenham have shown interest for El #. #Lazio ask still 40/45M to sell the ...Angelè stato vicino all'approdo al Milan nel 2019. L'attaccante argentino ha svelato un aneddoto su quel periodo di trattativa Angelè indubbiamente uno degli uomini chiave dello scudetto appena vinto dall' Atletico Madrid . Eppure, l'argentino è sempre stato oggetto di trattative per una eventuale cessione da parte del club ...Maurizio Sarri ha sempre avuto un debole per Felipe Anderson, lo voleva al Napoli già quando allenava il club partenopeo.@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI L’attaccante biancoceleste Joaquin Correa è impegnato in queste settimane con la sua Nazionale, l’Argentina, nella Copa Ameri ...