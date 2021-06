Il quadro di Picasso è senza pace: rubato nel 2012 in Grecia, cade durante la conferenza stampa con cui si annuncia il ritrovamento – Video (Di mercoledì 30 giugno 2021) La polizia greca ha recuperato un quadro di Picasso che era stato rubato nel 2012 dalla Galleria Nazionale di Atene e ha arrestato una persona sospettata del furto. Per il quadro, ‘Head of a Woman’, donato da Picasso alla Grecia nel 1949, le tribolazioni non sono però terminate qui. durante la conferenza stampa per annunciare del ritrovamento, il quadro è finito sul pavimento, scivolando dal bancone su cui appoggiato precariamente. Il ritrovamento è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) La polizia greca ha recuperato undiche era statoneldalla Galleria Nazionale di Atene e ha arrestato una persona sospettata del furto. Per il, ‘Head of a Woman’, donato daallanel 1949, le tribolazioni non sono però terminate qui.laperre del, ilè finito sul pavimento, scivolando dal bancone su cui appoggiato precariamente. Ilè ...

