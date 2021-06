Il preoccupante negazionismo dell’Oms sul vaping e il tabacco riscaldato

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Oltre un miliardo di fumatori di sigarette in tutto il mondo dovrebbero poter accedere a prodotti di nicotina più sicuri e adeguatamente regolati come i dispositivi elettronici e i prodotti a base di, ma questo approccio è contrastato ai livelli governativi da molti Paesi e dall’Oms. Questa, in sintesi, la posizione e la preoccupazione degli esperti intervenuti all’ottava edizione del Global Forum on nicotine (Gfn), una tra le più importanti conferenze internazionali sul tema, incentrata sul ruolo dei prodotti a base di nicotina nella riduzione dei danni legati al fumo, conclusasi pochi giorni fa a Liverpool. Nel corso del summit sono ...