Il Ponte sullo Stretto manda allo sbando la maggioranza, Meloni: "Pd e grillini spaccati, il centrodestra ha detto "si" per la realizzazione" (Di giovedì 1 luglio 2021) Per Giorgia Meloni si tratta di "un'altra vittoria di Fratelli d'Italia" "Altra vittoria di Fratelli d'Italia. Approvato l'ordine del giorno di Fdi al decreto sul Fondo complementare al PNRR per impegnare il Governo Draghi a trovare le risorse necessarie a realizzare il Ponte sullo Stretto di Messina. Altra vittoria di Fdi. Un risultato importante e fondamentale per avviare la realizzazione di un'infrastruttura strategica e decisiva per il Sud e l'Italia intera. Sul voto maggioranza allo sbando: i grillini hanno votato in ordine ...

