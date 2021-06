Il Picasso “sfortunato”: ritrovato dopo quasi 10 anni, il quadro cade durante la conferenza stampa – Il video (Di mercoledì 30 giugno 2021) A distanza di quasi dieci anni dal furto, avvenuto alla Pinacoteca nazionale di Atene, il ritratto di donna firmato Pablo Picasso non trova pace. L’opera d’arte risale, che risale al 1939, era stata rinvenuta lunedì 28 giugno dalla polizia greca insieme a un quadro di Piet Mondrian ed era stata conservata in teli di plastica. durante la conferenza stampa per annunciarne il ritrovamento, però, il dipinto è caduto a terra destando lo scalpore dei presenti. L’opera era stata donata al museo della capitale dallo stesso artista spagnolo come omaggio ai partigiani che lottarono ... Leggi su open.online (Di mercoledì 30 giugno 2021) A distanza didiecidal furto, avvenuto alla Pinacoteca nazionale di Atene, il ritratto di donna firmato Pablonon trova pace. L’opera d’arte risale, che risale al 1939, era stata rinvenuta lunedì 28 giugno dalla polizia greca insieme a undi Piet Mondrian ed era stata conservata in teli di plastica.laper annunciarne il ritrovamento, però, il dipinto è caduto a terra destando lo scalpore dei presenti. L’opera era stata donata al museo della capitale dallo stesso artista spagnolo come omaggio ai partigiani che lottarono ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Quadro sfortunato, il Picasso rubato ritrovato in Grecia cade durante la conferenza stampa #ANSA… - ClaudiaBruno00 : RT @Agenzia_Ansa: Quadro sfortunato, il Picasso rubato ritrovato in Grecia cade durante la conferenza stampa #ANSA - GinaSomma : RT @Agenzia_Ansa: Quadro sfortunato, il Picasso rubato ritrovato in Grecia cade durante la conferenza stampa #ANSA - GiorgioAntonel1 : RT @Agenzia_Ansa: Quadro sfortunato, il Picasso rubato ritrovato in Grecia cade durante la conferenza stampa #ANSA - Bruna71347573 : RT @Agenzia_Ansa: Quadro sfortunato, il Picasso rubato ritrovato in Grecia cade durante la conferenza stampa #ANSA -