Rubrica Speakers' Corner Venerdì 2 luglio, ore 17.00 Milano, 30 giugno 2021 – Torna la Rubrica Speakers' Corner del Centro Studi Borgogna – venerdì 2 luglio, in diretta web alle ore 17.00- con un appuntamento dedicato a "Il piano dell'Unione Europea per la lotta al cancro". L'incontro sarà moderato da Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente del CSB. Ospiti, in qualità di Relatori: l'On. Patrizia Toia (Eurodeputata, Vice Presidente Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, Membro commissione speciale cancro "BECA"); Giovanni Apolone (Direttore Scientifico – Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, Milano); Luigi Cajazzo (Coordinatore Tavolo Sanità del CSB).

