Il pasticcio del Green Pass | Costa | «Una scelta politica darlo con una dose Se necessario | lo toglieremo a chi ce l’ha già» – L’intervista

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Da domani 1° luglio ilpermetterà di muoversi in tutta Europa senza obblighi di quarantena e isolamento. Un traguardo più che mai atteso ma che per l’Italia si intreccia con il dibattito relativo a una possibile rimodulazione dei tempi di rilascio. Anticipata sul territorio nazionale dal 15 giugno scorso, la carta verde italiana ha finora permesso spostamenti tra Regioni, ingressi in locali e matrimoni; ora arriva l’apertura delle frontiere europee con l’ampliamento delle libertà anche per gli spostamenti oltre frontiera. Il tutto dopo 15 giorni dalla primadi vaccino ricevuta, al contrario di quanto raccomandato dall’Ue ...

È il pasticcio del Green Pass italiano? "Intanto più che un pasticcio definirei la certificazione verde un traguardo importante e neanche troppo scontato. Non è facile condividere regole con tutti ...