Il partito dei NI-Vax (Di mercoledì 30 giugno 2021) Forse si vaccineranno. O anche no. Non adesso. Magari in autunno, chissà. Oppure, dopo la prima dose, saltano il richiamo se scoprono di avere abbastanza anticorpi. Sono gli indecisi dell'immunizzazione. Che aumentano, a fronte di annunci istituzionali sempre più confusi... All'inizio, probabilmente, sognavano il vaccino come tutti, facendo i conti per capire quando sarebbe arrivato il loro turno, e magari hanno passato la «notte prima della prenotazione» a cercare di accedere in anticipo al portale per ottenere una data non troppo lontana. Ma il diavolo, si sa, si nasconde nei dettagli, nell'imponderabile percentuale di errore che sta dentro alle umane cose e - seppur minima - ha il ... Leggi su panorama (Di mercoledì 30 giugno 2021) Forse si vaccineranno. O anche no. Non adesso. Magari in autunno, chissà. Oppure, dopo la prima dose, saltano il richiamo se scoprono di avere abbastanza anticorpi. Sono gli indecisi dell'immunizzazione. Che aumentano, a fronte di annunci istituzionali sempre più confusi... All'inizio, probabilmente, sognavano il vaccino come tutti, facendo i conti per capire quando sarebbe arrivato il loro turno, e magari hanno passato la «notte prima della prenotazione» a cercare di accedere in anticipo al portale per ottenere una data non troppo lontana. Ma il diavolo, si sa, si nasconde nei dettagli, nell'imponderabile percentuale di errore che sta dentro alle umane cose e - seppur minima - ha il ...

