Il parere dell’esperto sulla PRX Therapy | ecco cos’è e quali benefici garantisce

(Di mercoledì 30 giugno 2021) La dottoressa Rosa Giannatiempo è esperta in medicina estetica, tricologia e più in generale benessere della donna. Da alcuni anni si interessa di alopecia androgenetica seguendo i suoi pazienti con intervento chirurgico, tecnica FUE (Follicular Unit Extraction). Specializzata in anatomia patologica, ha successivamente perfezionato gli studi in Dermatopatologia. È attualmente Responsabile dell’Unità Semplice Dipartimentale (USD) L'articolo proviene da Novella 2000.