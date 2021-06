Il papà di Larissa Iapichino: "Rimpiango di non aver impedito a mia figlia quell'ultimo salto" (Di mercoledì 30 giugno 2021) “Se ho un rimpianto è di non averle impedito a Rovereto di fare quel sesto salto che potrebbe aver aggravato la situazione. Larissa era in testa ma la seconda in graduatoria poteva raggiungerla e lei con grande generosità ha saltato lo stesso perché al suo secondo titolo italiano teneva molto”. Sono rimpianti col senno del poi quelli di Gianni Iapichino, allenatore e padre di Larissa, figlia di Fiona May e già atleta italiana da record nonostante la giovane età. Un infortunio le impedirà la partecipazione alle prossime Olimpiadi. Al ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 30 giugno 2021) “Se ho un rimpianto è di nonlea Rovereto di fare quel sestoche potrebbeaggravato la situazione.era in testa ma la seconda in graduatoria poteva raggiungerla e lei con grande generosità ha saltato lo stesso perché al suo secondo titolo italiano teneva molto”. Sono rimpianti col senno del poii di Gianni, allenatore e padre didi Fiona May e già atleta italiana da record nonostante la giovane età. Un infortunio le impedirà la partecipazione alle prossime Olimpiadi. Al ...

