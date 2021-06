Il Napoli ha bloccato Tomas Vaclik: il portiere del della Repubblica Ceca è in scadenza con il Siviglia (Di mercoledì 30 giugno 2021) Come riportato dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio tramite il proprio sito ufficiale, il Napoli avrebbe bloccato Tomas Vaclik, portiere classe 1989 della Repubblica Ceca in scadenza di contratto con il Siviglia. Il portiere avrebbe già un preaccordo con il Napoli, toccherà adesso alla società azzurra decidere se andare avanti nei prossimi giorni o lasciar decadere l’opzione. Con l'imminente partenza di Ospina, Vaclik potrebbe ricoprire il ruolo di ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 30 giugno 2021) Come riportato dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio tramite il proprio sito ufficiale, ilavrebbeclasse 1989indi contratto con il. Ilavrebbe già un preaccordo con il, toccherà adesso alla società azzurra decidere se andare avanti nei prossimi giorni o lasciar decadere l’opzione. Con l'imminente partenza di Ospina,potrebbe ricoprire il ruolo di ...

