Il Movimento 5 stelle si dà la zappa sui piedi Addio e grazie per tutto il pesce!

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 giugno 2021) di Iacopo Benesperi Quanto successo ieri in casaè unasuitalmente enorme che entrerà nei libri di storia. Partiamo da un fatto: nessuno sa cosa sia successo di preciso, perché nessuno ha visto i famigerati documenti elaborati da Giuseppe Conte per la rifondazione del. Prendere le parti dell’uno o dell’altro è impossible, perché non è dato sapere. Questo, secondo me, è il problema di fondo del discorso di Beppe Grillo. Grillo accusa Conte di non conoscere il M5s, di voler “personalizzare” unorizzontale, in cui la base detta legge. ...