Il ministro dell'Interno tedesco: «Da irresponsabili la finale a Wembley» (Di mercoledì 30 giugno 2021) È polemica tra Berlino e Londra per la finale di Euro 2020 a Wembley. Il ministro dell'Interno tedesco, Horst Seehofer, ha definito irresponsabile la scelta di giocare a Londra la partita finale del torneo itinerante. «Penso che sia irresponsabile che decine di migliaia di persone si riuniscano in una piccola area in paesi che sono considerati aree in cui circola la variante delta altamente contagiosa del coronavirus». Il ministro ha invitato Regno Unito e Uefa a limitare il numero di ingressi allo stadio. Al momento Johnson ha autorizzato la presenza di 60mila spettatori, ...

