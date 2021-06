Il grande Gundi è rimasto lì

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Era sempre stato abituato agli scontri. A quel tempo, i difensori non andavano troppo per il sottile. Palla o gamba, non faceva molta differenza. Georgi Asparuhov, calciatore bulgaro, professione centravanti, gli scontri se poteva li evitava. Come quella volta che a Wembley, in un’amichevole contro l’Inghilterra campione del mondo (era il dicembre 1968), Georgi Asparuhov, detto, a centrocampo saltò di testa a contendere a Brian Labone un rilancio della sua difesa chiusa da minuti e minuti in area a resistere all’arrembaggio inglese. Anticipò il difensore e scattò rapido nel più classico dei contropiede: metà campo da vendere, come si diceva una volta. ...