Il giro d’Italia femminile passa per Tavagnacco

Sabato 10 luglio il Comune di Tavagnacco sarà interessato dalla partenza della 10^ tappa del giro d'Italia femminile "Feletto Umberto – Monte Matajur". Per il secondo anno consecutivo il Comune avrà quindi l'onore e il piacere di ospitare un importantissimo evento ciclistico agonistico. Dopo la meravigliosa esperienza vissuta nel mese di ottobre 2020, quando è stato il turno del passaggio del giro d'Italia maschile, ora la Comunità di Tavagnacco può rivivere l'entusiasmo, la creatività, ammirare le coreografie e partecipare agli eventi che saranno messi in ...

