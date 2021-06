Il dibattito internazionale sull’accordo per la tassazione delle multinazionali

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Cercasi accordo globale sulla. È questo, secondo il Financial Times, l’obiettivo di un gruppo intergovernativo, di stanza a Parigi, composto da diversi stakeholder internazionali e formato per portare avanti la linea stabilita durante l’ultimo G7. La proposta di riforma fiscale è nata durante l’ultima riunione del Gruppo dei Sette, e secondo le prime bozze consentirebbe a tutti i paesi in cui le aziende più grandi e redditizie del mondo registranovendite di avere i diritti disu «almeno il 20% del profitto superiore a un margine del 10%». I ministri ...