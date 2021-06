«Il diavolo veste Prada» | 15 anni dopo | 15 dettagli di stile ancora attualissimi

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Arrivato al cinema negli States il 30 giugno del 2006 (in Italia a ottobre dello stesso anno) Il diavolo veste Prada è stato uno tsunami modaiolo in piena regola i cui effetti sul guardaroba si rilevano ancora oggi. Non solo ha fornito fashion lesson epocali (i fiori per la primavera non sono innovativi, Gabbana si scrive con due «B» e non tutte le cinture ceruleo sono uguali), ma ha regalato a molte il sogno di avere un refresh di stile come quello che succede ad Andy Sachs/Anne Hathaway. O, ancora meglio, una giornata di shopping insieme alla costumista Patricia Fields, già adorata per i look di Sex and The City, con questa pellicola consacrata nell’Olimpo couture.