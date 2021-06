Il delirio di Michela Murgia: "La penso come Hamas" (Di mercoledì 30 giugno 2021) La paladina del femminismo, dei diritti LGBT e del Ddl Zan posta sui social una sua chat in cui si schiera con i terroristi. Poi rimuove tutto Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 30 giugno 2021) La paladina del femminismo, dei diritti LGBT e del Ddl Zan posta sui social una sua chat in cui si schiera con i terroristi. Poi rimuove tutto

Advertising

GustavoMichele6 : Otto e Mezzo, delirio-Michela Murgia sul ddl Zan: 'Se uno viene pestato?'. Per lei chi dice 'no' vuole nascondere l… - mimmop61 : Otto e Mezzo, delirio-Michela Murgia sul ddl Zan: 'Se uno viene pestato?'. Per lei chi dice 'no' vuole nascondere l… - lucanewni : Io non amo il Vaticano e non sono contrario al ddl Zan ma la Murgia non la sopporto - bizcommunityit : Otto e Mezzo, delirio-Michela Murgia sul ddl Zan: 'Se uno viene pestato?'. Per lei chi dice 'no' vuole nascondere l… - e_cavagna : Otto e Mezzo, delirio-Michela Murgia sul ddl Zan: 'Se uno viene pestato?'. Per lei chi dice 'no' vuole nascondere l… -