Il condizionatore smart che capisce quanto stai arrivando

(Foto: Hitachi)I condizionatori Hitachi FrostWash sono modelli pensati per rinfrescare in estate e riscaldare in inverno con la pompa di calore e puntano in modo deciso sulla domotica grazie a una serie di dotazioni pensate per il controllo smart e sempre connesso anche grazie a un'apposita applicazione che geolocalizza l'utente per regolare al meglio la temperatura. Si dimentica spesso che anche i condizionatori possono – a lungo andare – diventare un covo di sporco. Per questo motivo Hitach ha messo a punto la tecnologia FrostWash, che va oltre la semplice filtrazione e purificazione dell'aria. Può infatti eliminare polvere, fino all'87% di muffe e il 91% dei batteri ...

