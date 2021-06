Il commissario Montalbano news: due nuovi episodi per chiudere la serie tv (Di mercoledì 30 giugno 2021) Si torna a Vigata, gente! La bella notizia arriva direttamente dal simpatico agente Catarella (alias Angelo Russo), il quale ai microfoni dell’emittente locale Teleiblea ha confermato che Montalbano avrà due nuovi capitoli. Leggi anche: BRAVE AND BEAUTIFUL, anticipazioni dal 5 al 9 luglio 2021 Palomar ci ha confermato che gireremo altre due puntate per chiudere il cerchio, tra cui anche “Riccardino”, ma non abbiamo ancora una data certa. L’unica cosa sicura che sappiamo è che i due episodi si gireranno, come confermato dalla Palomar a tutto il cast storico della serie che ha già firmato ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 30 giugno 2021) Si torna a Vigata, gente! La bella notizia arriva direttamente dal simpatico agente Catarella (alias Angelo Russo), il quale ai microfoni dell’emittente locale Teleiblea ha confermato cheavrà duecapitoli. Leggi anche: BRAVE AND BEAUTIFUL, anticipazioni dal 5 al 9 luglio 2021 Palomar ci ha confermato che gireremo altre due puntate peril cerchio, tra cui anche “Riccardino”, ma non abbiamo ancora una data certa. L’unica cosa sicura che sappiamo è che i duesi gireranno, come confermato dalla Palomar a tutto il cast storico dellache ha già firmato ...

