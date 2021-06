Il caso dei tifosi inglesi attesi a Roma: per loro quarantena obbligatoria, ma impossibile (Di mercoledì 30 giugno 2021) Con la vittoria di ieri sulla Germania, sabato l’Inghilterra sarà a Roma per giocarsi i quarti di finale dell’Europeo contro l’Ucraina. Una sfida che però potrebbe essere inaccessibile per i tifosi britannici a causa della quarantena disposta dal governo italiano lo scorso 18 giugno per la variante Delta. I fan inglesi dovrebbero fare un periodo di isolamento di almeno cinque giorni una volta atterrati in Italia. Un obbligo che di fatto chiude quasi ogni possibilità di vederli all’Olimpico. Da parte dell’esecutivo guidato da Mario Draghi non sembra esserci inoltre la volontà di concedere qualche esenzione ai ... Leggi su open.online (Di mercoledì 30 giugno 2021) Con la vittoria di ieri sulla Germania, sabato l’Inghilterra sarà aper giocarsi i quarti di finale dell’Europeo contro l’Ucraina. Una sfida che però potrebbe essere inaccessibile per ibritannici a causa delladisposta dal governo italiano lo scorso 18 giugno per la variante Delta. I fandovrebbero fare un periodo di isolamento di almeno cinque giorni una volta atterrati in Italia. Un obbligo che di fatto chiude quasi ogni possibilità di vederli all’Olimpico. Da parte dell’esecutivo guidato da Mario Draghi non sembra esserci inoltre la volontà di concedere qualche esenzione ai ...

stanzaselvaggia : Genitori e figli: siamo tutti dei sopravvissuti. - repubblica : Roma, ritrovata opera di Rembrandt: l'Adorazione dei Magi scoperta per caso. La restauratrice: 'Un brivido che non… - Agenzia_Ansa : Damiano e Thomas si scambiano un bacio in diretta su una tv polacca. Diventa un caso lo show dei Maneskin che lanci… - ErBibbitaro : @AnonimoQuadraro @stefelici credevo che le recensioni dei lettori fossero un indicatore abbastanza attendibile. Poi… - stoccazzo : Che poi nessuno ha messo in dubbio che nel caso dei ragazzi di Milano OLTRE all'abuso di potere della polizia c'era… -