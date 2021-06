Il caso dei pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere (Di mercoledì 30 giugno 2021) AGI - “Un tradimento della Costituzione”: non usa mezzi termini il ministro della Giustizia, Marta Cartabia, dopo la diffusione su Internet delle immagini delle violenze compiute da alcuni agenti della Polizia Penitenziaria nei confronti dei detenuti del carcere campano di Santa Maria Capua Vetere. Le immagini riprese dalle telecamere a circuito chiuso del carcere e finite nell'inchiesta della procura si riferiscono al pomeriggio del 6 aprile del 2020, un giorno dopo la protesta dei detenuti per timori della diffusione del Covid nel carcere. Per la Guardasigilli si è ... Leggi su agi (Di mercoledì 30 giugno 2021) AGI - “Un tradimento della Costituzione”: non usa mezzi termini il ministro della Giustizia, Marta Cartabia, dopo la diffusione su Internet delle immagini delle violenze compiute da alcuni agenti della Polizia Penitenziaria nei confronti dei detenuti delcampano di. Le immagini riprese dalle telecamere a circuito chiuso dele finite nell'inchiesta della procura si riferiscono al pomeriggio del 6 aprile del 2020, un giorno dopo la protesta dei detenuti per timori della diffusione del Covid nel. Per la Guardasigilli si è ...

