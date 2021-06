Il cashback per me era sbagliato fin dall’inizio: viva i contanti! (Di mercoledì 30 giugno 2021) Prima si corregge un errore, meglio è. Era un obbrobrio fin dall’inizio il cashback sui pagamenti elettronici, uno sperpero programmato di 4,7 miliardi di denaro pubblico a vantaggio soprattutto delle banche italiane. Bene quindi finirla già ora, anziché a metà 2022. Ma di cosa si tratta nella sostanza? Pagando con bancomat, carte di credito, smartphone ecc. si può ottenere indietro (back) dallo Stato il 10% della spesa, con un massimo di 15 euro per singolo pagamento e di 150 euro per persona a semestre. Non si tratta però di un rimborso. Le banche, Nexi, Paypal, Visa ecc. non restituiscono neanche un euro delle provvigioni incassate. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Prima si corregge un errore, meglio è. Era un obbrobrio finilsui pagamenti elettronici, uno sperpero programmato di 4,7 miliardi di denaro pubblico a vantaggio soprattutto delle banche italiane. Bene quindi finirla già ora, anziché a metà 2022. Ma di cosa si tratta nella sostanza? Pagando con bancomat, carte di credito, smartphone ecc. si può ottenere indietro (back) dallo Stato il 10% della spesa, con un massimo di 15 euro per singolo pagamento e di 150 euro per persona a semestre. Non si tratta però di un rimborso. Le banche, Nexi, Paypal, Visa ecc. non restituiscono neanche un euro delle provvigioni incassate. Il ...

