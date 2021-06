Il cantautore Daniele Barsanti | ' Vi presento Zingari | il nuovo disco che è un' attitudine alla vita | alla ricerca spasmodica della libertà'

Advertising

Esce venerdì 2 luglio ' ZINGARI ' (Apollo Records/Believe), il nuovo progetto discografico deltoscanoBARSANTI . L'album, anticipato dal singolo 'Il lato B', uscito venerdì 4 giugno, è prodotto da Diego Calvetti e si compone di 11 tracce, di cui 8 inedite. Intensità, ...Con lui ci sarà la musica di Stash, Alex edei The Kolors per un cammino che porterà ancora ... Dopo l'esperienza sanremese, iloriginario di Catania, continua il suo percorso, ...Esce venerdì 2 luglio “ZINGARI” (Apollo Records/Believe), il nuovo progetto discografico del cantautore toscano DANIELE BARSANTI. L'album, anticipato ...Il suono di questa città' è il nuovo singolo di Daniele Pistone, cantautore originario di Saronno. "La città è Lisbona -spiega- e il suono è la musica che non ha mai smesso di percorrerla. Il tempo è ...