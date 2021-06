Il calcio è gregarismo bestiale

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Che i calciatori siano così pronti a inginocchiarsi, per spudorata imitazione, non sia ritenuto sorprendente ma del tutto coerente con la natura del. : la Juventus è la squadra col maggior numero di tifosi perché è la squadra col maggior numero di vittorie, non certo per il cromatismo della maglia. Ed è regola calcistica così come politica che il carro (o branco) del vincitore sia il più affollato. Ilè idolatria mammonica: l’idolatria del campione, della vittoria, della forma fisica, del denaro che circola intorno agli stadi… I calciatori che il filosofo Cuniberto definisce “marionette inginocchiate e telecomandate” si collocano agli antipodi ...

Tutti sul carro del vincitore. Quindi non ci si stupisca se gli inginocchiamenti vengono fatti per conformismo e imitazione. Non a caso il diavolo tenta così Gesù nel deserto: genuflessione in cambio ...