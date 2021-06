Ignazio Moser | l’allenamento è meno faticoso con l’amico Andrea Damante

(Di mercoledì 30 giugno 2021), tra nuovi progetti in cui è protagonista e la storia d’amore con Cecilia Rodriguez, fatica in palestra conÈ un uragano di ironia e di determinazioneche, da quando ha ultimato l’esperienza de L’Isola dei Famosi, non si è più fermato. Passati i giorni di quarantena obbligatori in ottica anticovid,si è ripreso la sua normalità. Lo sportivo ha ricominciato ad interagire con la sua nutrita community mostrando alcuni dettagli della sua quotidianità sempre con ironia, suo tratto distintivo, e con la ...

La sorella di Belen Rodriguez, Cecilia , insieme al suo lui,, hanno concesso di recente una corposa quanto divertente intervista al ' magazine Chi' , in cui si rivelano senza mezzi termini, parlando apertamente anche dell'aspetto più privato e ...Un cucciolo per allargare la famiglia e riempirla di tanto amore. Cecilia Rodriguez ed( FOTO ) sono più in sintonia che mai in questa stagione da ricordare. I due, finalmente ricongiunti dopo le settimane di assenza per gli impegni di lui, nel cast de "L'isola dei famosi",...Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si godono la ritrovata intimità dopo L'isola dei Famosi e hanno confessato che l'astinenza prolungata ha acceso la passione e sono ...Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno provando ad allargare sempre di più la famiglia. Il nuovo membro si chiama Ercole, detto anche Ercolino. Hanno ...