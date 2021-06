I dati sul coronavirus in Italia di oggi, mercoledì 30 giugno (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 776 casi positivi da coronavirus e 24 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 1.840 (106 in meno di ieri), di cui 247 nei reparti di terapia intensiva (23 Leggi su ilpost (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nelle ultime 24 ore insono stati rilevati 776 casi positivi dae 24 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 1.840 (106 in meno di ieri), di cui 247 nei reparti di terapia intensiva (23

Advertising

NintendoItalia : Un nuovo spirito sbarca in #SmashBrosUltimate! Dal 9 luglio, se hai dei dati di salvataggio di Monster Hunter Stori… - NicolaPorro : Dopo #Iussoli e patrimoniale, il segretario del Pd ne spara un’altra sul Covid ?? - InnovazioneGov : ??Dal 24 giugno disponibile sul portale #ANPR il nuovo servizio “Rettifica dati”. ?I cittadini potranno chiedere di… - aranciaverde : RT @ilpost: I dati sul coronavirus in Italia di oggi, mercoledì 30 giugno - TosiniPietro : RT @sciltian: @alfredodattorre Ah, sempre nel caso che voglia fare i conti con la realtà, in Campania il M5S a quelle elezioni della fine 2… -