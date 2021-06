“Ho il cancro al seno”. Il triste annuncio della giovane attrice: “È così raro alla mia età…” (Di mercoledì 30 giugno 2021) Chi ha visto la famosa serie Netflix “Chiamatemi Anna” (Anne With an E, in lingua originale) ricorderà senza dubbio la bravissima Josie Pye, la studente non proprio simpaticissima di Anne da Green Gables. L’attrice, che all’anagrafe si chiama Miranda McKeon ha annunciato qualche giorno fa su Instagram che le è stato diagnosticato un cancro al seno. L’attrice diciannovenne ha condiviso la notizia in un post su contenente diverse foto e una lunga didascalia. Nella prima foto Miranda McKeon è in piedi nello studio di un medico, mentre il resto della galleria sono scatti di una manoscritto che spiegano la ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 30 giugno 2021) Chi ha visto la famosa serie Netflix “Chiamatemi Anna” (Anne With an E, in lingua originale) ricorderà senza dubbio la bravissima Josie Pye, la studente non proprio simpaticissima di Anne da Green Gables. L’, che all’anagrafe si chiama Miranda McKeon ha annunciato qualche giorno fa su Instagram che le è stato diagnosticato unal. L’diciannovenne ha condiviso la notizia in un post su contenente diverse foto e una lunga didascalia. Nella prima foto Miranda McKeon è in piedi nello studio di un medico, mentre il restogalleria sono scatti di una manoscritto che spiegano la ...

