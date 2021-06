“Ho guardato il mondo attraverso i suoi occhi”. Intervista ad Azzurra Zuccolo, grande amica (e fan) di Michele Merlo (Di mercoledì 30 giugno 2021) A più di 3 settimane dalla scomparsa di Michele Merlo, il cantautore ed ex concorrente di Amici 16, portato via da una leucemia fulminante a soli 28 anni, ho avuto il piacere e l’onore di Intervistare Azzurra Zuccolo, una ragazza che ha la delicatezza di un giunco nel corpo, ma la fermezza di una quercia su Quotidianpost. Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 30 giugno 2021) A più di 3 settimane dalla scomparsa di, il cantautore ed ex concorrente di Amici 16, portato via da una leucemia fulminante a soli 28 anni, ho avuto il piacere e l’onore dire, una ragazza che ha la delicatezza di un giunco nel corpo, ma la fermezza di una quercia su Quotidianpost.

Un Consiglio europeo che ha guardato il mondo Apiceuropa.eu “Ho guardato il mondo attraverso i suoi occhi”. Intervista ad Azzurra Zuccolo, grande amica (e fan) di Michele Merlo Tu per cosa ringrazi Michele? Ho sempre ringraziato Michele per tante cose, ma la principale è l’avermi concesso il privilegio di guardare il mondo attraverso i suoi occhi, che fosse con la sua arte e ...

