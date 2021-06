Harry e Meghan accusati di aver rubato acqua sacra per il loro giardino (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nuove accuse a Harry e Meghan Sono ormai mesi che Harry e Meghan sono al centro dell’attenzione mediatica. Come è noto dopo l’addio alla Royal Family inglese, il Duca e la Duchessa di Sussex hanno lasciato Londra per trasferirsi in America, e attualmente vivono a Los Angeles, dove hanno iniziato una nuova vita. Da quel L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nuove accuse aSono ormai mesi chesono al centro dell’attenzione mediatica. Come è noto dopo l’addio alla Royal Family inglese, il Duca e la Duchessa di Sussex hanno lasciato Londra per trasferirsi in America, e attualmente vivono a Los Angeles, dove hanno iniziato una nuova vita. Da quel L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

GossipItalia3 : Harry e Meghan e i nativi: l’ira del popolo Chumash “Usano la nostra acqua sacra per irrigare” #gossipitalianews - IOdonna : Secondo Euronews il principe William è il più amato dagli italiani. Quasi ultimo il principe Carlo. Malgrado la Meg… - infoitcultura : “Rubano l’acqua sacra per innaffiare il giardino”, spuntano nuove accuse per Harry e Meghan - angeliquepoison : #Harry è a #Londra senza #Meghan? Ecco il motivo - zazoomblog : William e Harry rissa dopo il funerale del principe Filippo per Meghan? “Quella dannata donna…” - #William #Harry… -