Hai ricevuto un SMS con un pacco in giacenza? Ecco cosa c’è dietro (Di mercoledì 30 giugno 2021) Oggi è molto facile cadere vittime di truffatori, attraverso sms, e-mail e messaggi Wap i geni del crimine ne inventano una al giorno per carpire la buona fede, e i dati sensibili, del malcapitato di turno che non si accorge dell’inganno. Del resto la bravura di questi cyber-criminali è proprio questa, creare dei finti siti che sembrano uguali in tutto e per tutto agli originali, a cui ci rimandano per inserire i nostri dati e credenziali, e la truffa è servita. La truffa del pacco In tempi di pandemia poi si sono specializzati e hanno colto l’attimo. In tanti infatti non potendo uscire si sono dati all’e-commerce, facendosi spedire la merce comodamente a casa, ... Leggi su viaggiarealverde (Di mercoledì 30 giugno 2021) Oggi è molto facile cadere vittime di truffatori, attraverso sms, e-mail e messaggi Wap i geni del crimine ne inventano una al giorno per carpire la buona fede, e i dati sensibili, del malcapitato di turno che non si accorge dell’inganno. Del resto la bravura di questi cyber-criminali è proprio questa, creare dei finti siti che sembrano uguali in tutto e per tutto agli originali, a cui ci rimandano per inserire i nostri dati e credenziali, e la truffa è servita. La truffa delIn tempi di pandemia poi si sono specializzati e hanno colto l’attimo. In tanti infatti non potendo uscire si sono dati all’e-commerce, facendosi spedire la merce comodamente a casa, ...

MinisteroSalute : ?? È possibile ottenere la #CertificazioneVerdeCOVID19 anche con @immuni_app Se hai ricevuto i codici di vaccinazio… - ManuCia0 : @vincenzonaso93 Non si rinnova nulla Sky ha già mandato email e sms a tutti gli abbonati possibile che non lo hai r… - AshleyThaoDam : 'Ma Thao, perché hai scelto un'università in Italia se non parli Italiano?' 'Mi hanno promesso lezioni di lingua e… - claudiopuccion1 : @CarloCalenda Gualtieri ora che i grillini sono scassati hai ricevuto via libera per le critiche ? #sietepropriooppoetunisti - mintsugarr__ : @K0M0RH0BI sii, sicuramente!! Ti avevo scritto anche in privato ma sicuramente hai ricevuto tantissimi messaggi ???? -

