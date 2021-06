Guido Gobino | l’ancalau del cioccolato

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Ancalau in dialetto piemontese è colui che osa, rischia e innova, mettendo da parte la timidezza. È anche un premio, assegnato ogni anno a una impresa che, partendo dal basso – piccola dimensione, mercato locale – è riuscita a emergere a livello internazionale senza tradire il proprio Dna. «L’artigiano deve tracciare nuove vie, senza pensare esclusivamente al profitto»., fresco del premio Ancalau 2021, è un esempio di local/global di successo. L’azienda che porta il suo nome è sinonimo didi alta qualità made in Torino. Dallo stabilimento di via Cagliari escono ogni giorno prelibatezze che raggiungono Stati Uniti, ...

Nino88x : #Reportrai3 mi dispiace per chi non vive a Torino ma Guido Gobino è un sogno.. -

A giugno è stato protagonista il cioccolato di Guido Gobino, mentre luglio si preannuncia all'insegna del riso. Il merluzzo si accompagnerà con il Riso Testa di Cascina Grampa , un'azienda novarese ...Edizione (un poco) bagnata, edizione fortuna. Non era necessario il sigillo dello "slavass" che ha regalato 5 minuti di acquazzone estivo durante la chiacchierata con Guido Gobino per certificare, come da proverbio, il successo del Premio Ancalau di Bosia.