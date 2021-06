Guenda Goria torna nel reality. Ad accompagnarla non è Maria Teresa Ruta (Di mercoledì 30 giugno 2021) Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta e di Amedeo, pronta a tornare alla grande in tv: ecco il reality a cui vuole partecipare. La bellissima Guenda Goria ha lasciato… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 30 giugno 2021), figlia die di Amedeo, pronta are alla grande in tv: ecco ila cui vuole partecipare. La bellissimaha lasciato… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

commentotuttoh : Ma sbaglio o Guenda Goria è sempre più bella aiut - NicoBobo2 : RT @Glcrazycrazyboy: Guenda Goria non si masturba. Si sfiora delicatamente il bocciolo intriso di rugiada mattutina perché lei è fatta dell… - Glcrazycrazyboy : Guenda Goria non si masturba. Si sfiora delicatamente il bocciolo intriso di rugiada mattutina perché lei è fatta d… - cutolo_giusy : RT @anttisociety: L'unica 'figlia di' rispettabile è guenda goria , perchè è come se non lo fosse e si è sempre fatta il bucio di culo in v… - nico_lai93 : RT @MediasetPlay: Uno dei momenti più belli di #GFVIPPARTY? Semplice... i collegamenti con Francesco Oppini! Tutte le puntate di #GFVIP Pa… -