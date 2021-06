"Guardate George, non è possibile". Tra Kate e William allo stadio c'è il "piccolo re": a 7 anni, "festeggia" così | Foto (Di mercoledì 30 giugno 2021) Non potevano mancare i reali a Wembley, per la storica vittoria dell'Inghilterra sulla Germania negli ottavi di Euro 2020. Un trionfo, in una gara decisiva tra Mondiali ed Europei, che ai Tre Leoni mancava dal 1966. In tribuna, i duchi di Cambridge William e Kate Middleton, insieme al futuro erede al trono George. Appassionato di calcio e tifosissimo dell'Aston Villa, il primogenito di William e Kate ha dato spettacolo sugli spalti in giacca, cravatta e ciuffo perfettamente impomatato. Aplomb da Re, volto sempre composto, ha festeggiato sobriamente ai gol di Kane e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Non potevano mancare i reali a Wembley, per la storica vittoria dell'Inghilterra sulla Germania negli ottavi di Euro 2020. Un trionfo, in una gara decisiva tra Mondiali ed Europei, che ai Tre Leoni mancava dal 1966. In tribuna, i duchi di CambridgeMiddleton, insieme al futuro erede al trono. Appassionato di calcio e tifosissimo dell'Aston Villa, il primogenito diha dato spettacolo sugli spalti in giacca, cravatta e ciuffo perfettamente impomatato. Aplomb da Re, volto sempre composto, hato sobriamente ai gol di Kane e ...

